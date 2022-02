Maria Alice, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, esbanja fofura em vídeo: ''O melhor bom dia''

Influenciadora digital Virginia Fonseca e cantor Zé Felipe explodem o fofurômetro com vídeo de Maria Alice tentando imitar espirro

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 12h48 - Atualizado às 13h27

Os papais babões Virginia Fonseca (22) e Zé Felipe (23) encheram o feed de amor ao postar um novo registro da filha!

A pequena Maria Alice, de apenas 8 meses, esbanjou fofura em vídeo ao lado do casal no Instagram.

Na manhã desta terça-feira, 8, a loira e o cantor compartilharam a bebê tentando imitar a empresária, que fingiu estar espirrando. Virginia e Zé se derreteram pela herdeira na web, que também encantou os internautas.

"O melhor bom dia!", escreveram na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs se derreteram pelo momento em família. "Socorro", disse Thaila Ayala, que é mãe do pequeno Francisco. "Que gostooosoo", babou o tio João Guilherme. "Coisa mais lindaaaa", elogiou uma seguidora. "Vontade de apertar", destacou outra. "9 meses carregando a criatura pra ela nascer a cara do pai kkkkk", destacou uma sobre a semelhança de Mali com o pai.

Zé Felipe flagra Virginia e Maria Alice em momento carinhoso

Papai babão, Zé Felipe se derreteu pela herdeira, Maria Alice, e pela esposa, Virginia Fonseca, na web! O cantor postou um clique em que a loira aparece sendo maquiada com a bebê no colo. "Eu amo vocês demais vocês são bença de Deus melhor família do mundo", disse ele.

Confira o vídeo fofíssimo da herdeira de Virginia Fonseca e Zé Felipe: