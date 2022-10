Marcelo Adnet posta cliques raros com a filha e fãs apontam semelhança: "Sua cara"

O humorista Marcelo Adnet encantou os fãs ao postar uma sequência de cliques da filha, Alice

CARAS Digital Publicado em 08/10/2022, às 20h50

Marcelo Adnet (41) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques raros com a filha, Alice, de 1 ano e 10 meses, fruto de seu relacionamento com Patrícia Cardoso.

Nos registros publicados no feed do Instagram neste sábado, 8, o humorista aparece curtindo o dia ao lado da herdeira. Na primeira imagem, ele aparece sorridente com a menina no colo, bem próxima ao seu rosto.

Já nas outras duas fotos, Alice, que está com uma camisa amarela e uma calça listrada, aparece caminhando pela rua. "Diazão com ela em São João de Meriti", se derreteu Adnet na legenda da publicação.

Os seguidores do artista encheram a postagem de elogios, e apontaram a semelhança entre pai e filha. "Que lindinha. Sua cara", disse uma internauta. "Sua filhinha é linda demais", escreveu outra. "Que amor. É a cara do pai", afirmou uma seguidora. "Que fofura. Como ela está enorme", falou uma fã.

Confira os cliques da filha de Marcelo Adnet:

Nova propriedade de Adnet

Adnet e Mateus Solano (41) decidiram comprar uma propriedade em Minas Gerias, em meio à natureza. Amigos de longa data, os dois adquiriram o terreno pensando no futuro da família. Em participação em um podcast, o humorista falou sobre sua nova aquisição com Solano.

"Comprei uma pequena terra. Pequena, não. É grande. Comprei para nossos filhos plantarem. Não que eu tenha filhos com ele. Ele tem filhos e eu também. Eu tenho uma filha. Para plantar, ver a aguinha nascer...", contou.

