Marcella Fogaça surge praticando yoga na companhia de uma das filhas

Marcella Fogaça surgiu praticando yoga ao lado da filha, Pietra, exibindo uma cena fofíssima

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 17h30

No último domingo, 10, Marcella Fogaça usou suas redes sociais para compartilhar um momento encantador que viveu ao lado da filha, Pietra.

A artista publicou um vídeo onde ela aparece praticando yoga ao lado da pequena, que imita direitinho os movimentos da mamãe.

As duas ainda esbanjaram estilo ao exibirem seus looks. Enquanto a mamãe apostou em um top combinando com um shorts e um casaco amarrado na cintura, a bebê usava um conjuntinho vermelho de blusinha e shorts.

Na legenda, a mamãe babona falou com carinho do momento: "Passando pra provar pra vocês que o lance da Pietra é Yoga mesmo."

Ela ainda aproveitou para afastar boatos de que estivesse novamente gravida: "Então, sem novo bebê Fogaça Lopes por aqui, por enquanto! Belê? Belê. Eu ouvi um amém? Pensa gente… calma ai. Calma ai! Beijo gente linda!"

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que lindas!", disse um. "Maravilhosas!", falou outro. "Não dou conta de tanta fofura!", escreveu um terceiro.

Confira o vídeo encantador que Marcella Fogaça fez ao lado de uma das filhas, enquanto praticavam yoga juntas: