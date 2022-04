Marcella Fogaça surge brincando com as filhas em foto e dispara: ''Nunca fui tão livre''

Maternidade real! Marcella Fogaça surge dentro do cercadinho com Sophia e Pietra e faz reflexão

CARAS Digital Publicado em 20/04/2022, às 14h39

Mais um dia, mais um desabafo!

Após curtir um momento de mãe-e-filha com as gêmeas, Marcella Fogaça decidiu fazer uma reflexão.

Em seu Instagram, a influenciadora digital e cantora publicou uma sequência de duas fotos e falou sobre maternidade.

Nas imagens, ela, Sophia (1) e Pietra (1) apareceram dentro do cercadinho rodeadas de vários brinquedos.

“Essa foto é cheia de simbolismos”, começou na legenda. “Meu mundo atual, que às vezes parece ter encolhido, mas é sem dúvida o maior em que já vivi. Não me canso de descobrir novas terras, novos mares. Pareço estar presa, mas nunca fui tão livre. Tão eu”.

“Dentro de mim só existe espaço pro que realmente importa. Não há tempo a perder. Cada minuto é em prol da criação das minhas filhas, da minha evolução pessoal, da minha família, e claro, de dormir o máximo que der. O que nos limita é muitas vezes as nossas perspectivas. É pequeno ou é acolhedor? É frágil ou é prático de montar? Pode cair? Ou pode servir de apoio pra levantar?”, questionou.

“Eu prefiro olhar sempre pelo lado onde eu consiga fazer diferença. E este nunca é o [olhar] acomodado ou pessimista. Eu prefiro ver as coisas como são, sem ilusão, mas pelos olhos da gratidão, da resolução, do momento presente, dos sorrisos sinceros, das coisas simples, do contato corpo a corpo mesmo que de madrugada a dentro. Eu amo estar com elas sozinhas assim no cercadinho que jajá roda. Nele eu limito as distrações. Sou eu e elas. Às vezes conversando, às vezes em silêncio, cada uma com seu brinquedo… É bem bonito. E eu me sinto em paz, porque ali dentro não tem como cada uma engatinhar pra um lado e eu ficar maluca”, brincou em seguida.

“Ali, a gente montou um combinado, esse tal mundo nosso mora ali também e ali vamos florescendo nossas histórias. Eu e elas. Elas e eu. E só elas e elas às vezes também e tudo bem. Antes delas, era muita alegria, mas agora eu sinto êxtase de estar viva. E uma gratidão que transborda em lágrimas muitas vezes depois de um acesso de cansaço. Porque tudo bem-estar cansada e ainda assim ser grata. Tudo bem sentir raiva e logo depois se sentir grata. Os sentimentos existem, são válidos”, afirmou a esposa de Joaquim Lopes (41).

“Não é sempre tudo larilará. Válida, deixa sair, coloca a gratidão no lugar e vá se entendendo desse ponto. É sempre mais acolhedor. No nosso cercadinho a gente pratica a gratidão trocando bolas. Rola o oferecimento genuíno, a aceitação com o ‘obrigada’ e aí volta. Estamos na turma 1, mas evoluindo. Esse textão eu cuspi e nem vou reler. Meus olhos fechando exausta! Mas acho que deixei boas pistas pra encontrarmos a ‘sanidade no caos’ aqui. Espero! Beijo, gente linda! Eu amo vocês”, disse ao final.

Veja os cliques de Marcella Fogaça dentro do cercadinho com as gêmeas: