Marcella Fogaça mostra a reação da filha ao sair no frio e arranca gargalhadas: ''Ranzinza''

Vida real! Marcella Fogaça posta clique de Sophia com cara de brava ao sair para passear no frio

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 11h40

Aqui no Brasil, oficialmente, o inverno só começa no dia 21 de junho. Porém, parece que o frio quis dar as caras um pouco antes.

O Rio de Janeiro foi uma das cidades que amanheceu quase congelada nesta quarta-feira, 18. E, Marcella Fogaça conseguiu divertir muito a web ao mostrar isso.

Em seu Instagram, a cantora publicou um registro ao fazer um passeio com Sophia (1), a irmã gêmea de Pietra (1).

Na imagem, a bebê apareceu sentada em seu carrinho ao usar roupas de frio, uma touca na cabeça e com a expressão facial muito brava.

“Bom dia pra quem não gosta de frio”, começou na legenda. “Hoje o inverno chegou definitivamente por aqui! Tá frio aí também onde vocês estão?”, questionou em seguida.

“Beijos da Sophia ranzinza friorenta”, brincou a esposa de Joaquim Lopes (41). Ao final, ela acrescentou hashtags como ‘inverno’, ‘mãe de gêmeas’ e ‘Rio de Janeiro’.

Confira a foto da filha de Marcella Fogaça brava por causa do frio: