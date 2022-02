Marcella Fogaça mostra passeio com as filhas após Pietra engatinhar: ''Comemorar''

Marcella Fogaça contou que Pietra engatinhou pela primeira vez neste domingo, 30, já Sophia engatinha há mais de um mês

CARAS Digital Publicado em 31/01/2022, às 21h52

Marcella Fogaça encantou os seguidores ao postar algumas fotos do passeio que fez com as filhas gêmeas, Pietra e Sophia (10 meses).

Ao compartilhar as imagens em seu perfil no Instagram, a mulher do ator Joaquim Lopes(41) contou que Pietra engatinhou pela primeira vez neste último domingo, 30. Na publicação, a cantora explicou que Sophia já engatinha há mais de um mês, e ressaltou que os pais não devem comparar os filhos, já que cada um tem seu tempo.

"Pietra engatinhou ontem pela primeira vez e hoje fomos dar um belo passeio pra comemorar. Sophia há mais de um mês já engatinha por todo canto. Eu sempre digo, nunca devemos comparar nossos filhos, principalmente no caso de gêmeos. Idênticos então, a tentação é enorme. Esse tempo todo respeitamos o processo dela, de se esforçar bravamente pra ficar de quatro, pra entender a sincronia da perna com o braço, enquanto olhava a irmã ir de um lado pro outro", contou ela.

Marcella contou que muitas vezes a filha ficava brava quando caia non chão, mas ela sempre a incentivava. "Às vezes ela ficava muito brava quando tentava por muito tempo e aí caia no chão. Eu a abraçava e dizia: filha, vc vai conseguir, é só continuar tentando, fica tranquila. E ela, no tempo dela, do jeitinho doce, porém forte, ontem saiu em direção à irmã tipo “me espera! Eu consegui”. Com uma carinha de felicidade absoluta, realização, vitória. E Sophia vibrou com a irmã! Uma das cenas mais lindas que minha mente armazenou", afirmou.

A cantora revelou que aprendeu muito com a herdeira. "Pietra ontem me ensinou várias lições muito importantes. A gente não deve se comparar, nunca! Com ninguém. Somos únicos e temos nosso próprio processo e tempo. Depois que a gente cresce, muitas vezes temos a impressão que é tarde demais pra aprender algo novo. Nunca é tarde. A gente só precisa estar disposta a aprender a engatinhar, depois andar, depois correr. Tudo é um processo. E exige força de vontade, foco e disciplina."

E seguiu pontuando os aprendizados: "É preciso comemorar, saborear as vitórias, mesmo as pequenas. É preciso ENTUSIASMO. A gente não pode se acostumar nunca, pq toda conquista é bonita. Acordei hj e retomei a minha lista de coisas que a muito queria fazer, mas estava sem ânimo de começar. Me inscrevi em dois cursos. E comecei. Nossos filhos nos ensinam o tempo todo. E se a gente olhar com nossos olhos de criança pra vida, teremos toda energia pra fazermos o que quisermos. As possibilidades de aprender coisas novas não param pq a gente cresceu. Todo dia é dia de aprender a engatinhar. E um dia a gente vai olhar pra trás e pensar: Ainda bem que eu comecei aquele dia lá atrás. Obrigada minha filha por me mostrar todo o movimento da vida em uma ação", finalizou.

Confira a publicação de Marcella Fogaça: