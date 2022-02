Marcella Fogaça e Joaquim Lopes recriam foto com as filhas e encantam: ''Melhor escolha da minha vida''

O casal Marcella Fogaça e Joaquim Lopes derreteu o coração dos seguidores ao posarem com Sophia e Pietra

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 13h14

Marcella Fogaça explodiu o fofurômetro ao exibir um lindo momento em família.

Após comemorar os onze meses das filhas gêmeas, Sophia e Pietra, a cantora e o marido, Joaquim Lopes (41), recriaram fotos encantadoras com elas.

Nas primeiras imagens, o casal aparece mostrando o barrigão antes da chegada e na sequência fotos com as herdeiras nos braços.

"Fizemos essas fotos ontem, depois do bolinho e na hora me veio na cabeça essas outras fotos que fizemos, no mesmo lugar, quando elas ainda estavam na minha barriga. Tudo ao redor permanece o mesmo, até o clima estava parecido, mas a vida é outra completamente diferente. Eu vejo as mesmas figuras, só que em versões bem, bem distintas. Antes repletos de inocência, expectativas, pq mesmo durante a gravidez, a realidade pós parto é inimáginavel. A gente só sabe, só entende o tamanho da estrada, quando nascem", escreveu ela.

E completou refletindo: "Me vejo na foto uma menina grávida, com sonhos de gente grande, e nas fotos de ontem, uma mulher feita, com alegria de menina... aliás, meninas. As escolhas que fazemos definem a cada instante quem seremos. Que bom que escolhi vc @joaquimlopesoficial, que bom que escolhemos ser pais, sermos uma família, nos transformarmos por completo e para sempre".

Por fim, Marcella declara o seu amor: "Melhor escolha da minha vida. Amo nossa nova versão. Beijo gente linda! Sei lá, amo vcs, tô transbordando amor. Espalhem amor por aqui e por aí tbm", concluiu ela.

CONFIRA O ANTES E DEPOIS DE MARCELLA FOGAÇA E JOAQUIM LOPES COM AS FILHAS