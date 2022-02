Marcella Fogaça e Joaquim Lopes celebram 11 meses de Sophia e Pietra: ''Nossas anjinhas''

No mesversário de Sophia e Pietra, Marcella Fogaça faz comemoração temática e se declara

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 11h16

Mais um mês, mais uma festinha!

No último domingo, 20, as gêmeas de Marcella Fogaça e Joaquim Lopes (41) completaram mais um mesversário.

E, como em todos os outros dias 20, é claro que os pais-coruja fizeram uma celebração especial para as filhas.

O tema da vez foi angelical. No Instagram, a influenciadora e cantora publicou uma sequência de fotos em família onde Sophia e Pietra (11 meses) apareceram vestidas de anjinhos.

“11 meses. 11:11 é a hora dos anjos. Uma hora abençoada, onde pra quem acredita, uma conexão rola e abastece o coração de luz e fé”, começou na legenda. “Essas duas são nossas anjinhas, a todo instante, minuto, segundo. Vieram pra abençoar nossa vida, nos desafiando a evoluir a galope! Vieram pra nos dar asas enormes e poderosas, mesmo que tenham fincado nossos pés mais ainda no chão”.

“É um amor que não tem limites, ou barreiras. É puro como Deus. É Deus purinho. Parabéns, minhas meninas. Ô meu Deus. Eu nasci pra amar vocês. Sejam sempre felizes assim, risonhas, obstinadas. A gente vai estar sempre lado a lado, em todos os portais e caminhos. Feliz 11 meses, Sophia e Pietra! Viva vocês!”, desejou a musa em seguida.

“No making off de hoje: como todo dia 20, elas desregularam a rotina. Então quando Sophia tava com fome, Pietra tava com sono. A auréola da Pietra arrebentou. Substituímos por um lacinho angelical. Mamãe não conseguiu secar o cabelo pra variar e na foto não aparece toda decoração suada, pra variar. Mas na hora do parabéns, todo mundo se esqueceu de tudo, bateu palmas, se divertiu e amou. É isso. Família. Sincronizar e comemorar as alegrias, se apoiar nos perrengues. Amo vocês demais”, garantiu ao final.

Confira a celebração dos 11 meses das herdeiras de Marcella Fogaça e Joaquim Lopes: