Marcella Fogaça curte dia na praia com as filhas gêmeas, Sophia e Pietra

Nas redes sociais, Marcella Fogaça mostrou algumas fotos do momento de diversão com as herdeiras

CARAS Digital Publicado em 07/07/2022, às 20h55

Marcella Fogaçadividiu com os seguidores das redes sociais algumas fotos ao lado das filhas gêmeas, Sophia e Pietra (1).

Nesta quinta-feira, 7, a cantora aproveitou o dia ensolarado para levar as herdeiras, fruto de seu relacionamento com Joaquim Lopes(41) a praia, e comemorou o momento de diversão com as meninas.

"Nós, no lugar que era meu e agora é nosso. Água, sal, Sophia e Pietra. Tudo o que eu preciso pra me curar de toda e qualquer tristeza", afirmou a mamãe coruja na legenda da publicação, mostrando as herdeiras brincando na areia.

Em seguida, Marcella aproveitou o post para fazer uma reflexão. "Tem um tempo que eu não escrevo aqui sobre "encontrar a #SanidadenoCaos". Acho que era porque eu estava muito focada em simplesmente encontrá-la mesmo. Sim, a sanidade parece tirar férias às vezes… mas temos que ter em mente que ela mora em nós e que sempre voltará, se assim a gente quiser e se propuser a cultivar constantemente os caminhos que nos une", afirmou ela.

A famosa ressaltou que as filhas são muito importante para seu processo de cura. "A verdade é que minhas filhas são a cura pra tudo o que precisa ser curado em mim. Elas são todos os caminhos. Elas são um enorme espelho, que me mostra em HD o que eu preciso melhorar. Elas me mostram que os limites que eu desenhei pra mim são apenas ilusórios. Não há limites. Por elas, tudo. Quando eu acho que não tenho mais paciência, lá está a paciência no sorriso puro delas. Quando eu acho que não tenho mais forças nos braços, depois de ninar 11kg no meu colo por horas, lá estão músculos que nem eu sabia que tinha. Quando eu estou triste por alguma coisa séria da vida, e acho que não vou conseguir levantar de manhã, lá está o remédio, na franjinha já quase entrando dentro do olho, na mãozinha esticada pra mim, como dizendo: 'vem mamãe, levanta'."

"Eu sei, eu vou errar, eu vou falhar, mas eu tenho a certeza em mim de que NUNCA vou desistir de me levantar, de vencer. Não existe outra opção. Existe apenas a opção de ser feliz. Por elas, por nós. Dançar pelas interpéries da vida, sempre com a certeza de que o sol nasce a cada nova manhã. O sol sempre nasce! Eu aqui pensando que é muita responsabilidade criar dois seres humanos pro mundo. Sim, é, mas mal sabem elas que elas são as responsáveis pela minha existência, pela minha evolução, por cada respiração e inspiração que sai do meu peito. Eu crio elas, elas me recriam. E assim vamos. É apenas o começo. Beijo gente linda! Encontrem a sanidade no caos, ela não anda em linha reta, ela brilha nas curvas", completou.

