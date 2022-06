Marcella Fogaça baba ao postar fotos fofas das gêmeas com Joaquim Lopes: ''Vontade de engolir!''

Cantora Marcella Fogaça explode o fofurômetro ao exibir cliques encantadores das filhas Pietra e Sophia

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 12h54

A mamãe babona Marcella Fogaça encheu seu feed de amor com novos cliques das filhas!

Em seu feed no Instagram, na terça-feira, 07, a cantora compartilhou lindas fotos das pequenas Pietra e Sophia, de um aninho, frutos de seu casamento com Joaquim Lopes (42). Nas imagens, as bebês aparecem em momento de brincadeira usando looks de frio, e Marcella se derreteu pelas herdeiras.

"Eu não dou conta de tanto amor!!!!! Vontade de engolir, abraçar apertado e não soltar nunca mais. NHAAAAAC! Gostosas da mãe! Amamos esses conjuntos quentinhos e estilosos. Sucesso nesse inverno. Pietra de verde, Sophia de rosa", escreveu Marcella Fogaça na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas elogiaram as pequenas. "Princesas", "Lindas", "Lindas em dose dupla", "Bonequinhas", "Fofuras", "Como estão grandes", destacaram os seguidores.

Na terça-feira, Joaquim também postou um clique com uma das gêmeas, e Marcella se declarou na postagem: "Amores da minha existência".

Marcella Fogaça comemora o aniversário com a família

Marcella Fogaça completou mais um ano de vida no último sábado, 04, e comemorou a data da melhor forma possível, ao lado do marido, Joaquim Lopes, e das filhas gêmeas, Sophia e Pietra, e falou sobre como estava se sentindo com a chegada do novo ciclo. "Hoje. Meu aniversário. Hoje eu acordei e rezei, como todo dia. E no meio da minha oração eu chorei. Um choro daqueles que saltam do peito em forma de soluço, choro de gratidão purinha. Eu nem sabia que gratidão tinha gosto… Pensei na Marcella criança lá em Minas, em todos os seus sonhos e me dei conta que realizei os mais importantes deles", disse ela.

Confira os cliques fofos das gêmeas de Marcella Fogaça e Joaquim Lopes:

