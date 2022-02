Marcela Mc Gowan surge coladinha com Cris, filho de Bianca Andrade, e brinca: ''Treinando''

Marcela Mc Gowan mostrou que já está se preparando para ser mamãe ao surgir 'treinando' com Cris, filho de Bianca Andrade

Publicado em 20/02/2022

Neste domingo, 20, Marcela Mc Gowan (33) decidiu usar suas redes sociais para mostrar que já está se preparando para ser mamãe.

A médica foi convidada para mais um mêsversário de Cris (7 meses), filho de Bianca Andrade (27), e decidiu 'treinar' com ele o seu lado materno.

A ex-participante do BBB20 publicou uma série de cliques onde ela e sua namorada, Luiza (30), aparecem brincando com o pequeno e se divertindo muito.

Na legenda, ela se derreteu pelo pequeno e brincou: "Niver do reizinho e a gente treinando".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que gatilho vocês com crianças", escreveu um. "Que fofura gente!", falou outro. "Já estou ansiosa pelo baby de vocês", disse um terceiro.

Lembranças do BBB20

Recentemente, Marcela se encontrou com Gizelly Bicalho (30) e recriou uma cena engraçada que viveu com ela durante o confinamento do Big Brother Brasil 20.

"E finalmente saiu a nossa própria dublagem desse diálogo incrível que tivemos no BBB20, salvem o áudio pra vocês gravarem também!", escreveu ela na ocasião.

Confira os cliques de Marcela Mc Gowan treinando seu lado materno com Cris, filho de Bianca Andrade: