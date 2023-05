Mano Walter surge em novas fotos com a filha de quatro meses

Mano Walter e a família fazem novo ensaio fotográfico para celebrar os quatro meses da filha caçula, Maria Clara

O cantor Mano Walter viveu um momento encantador em família. Nesta terça-feira, 9, a esposa dele, Débora Silva, mostrou um ensaio fotográfico com o marido e os dois filhos, José e Maria Clara. Eles fizeram as fotos para celebrarem os quatro meses de vida da caçula da família.

Nas fotos, o artista encantou ao posar com a família e também com o look combinando com a bebê. Na legenda, Débora comemorou o momento especial. “Quatro meses da nossa princesa Maria Clara! Só agradecemos a Deus pela nossa família e que Ele abençoe cada passo da vida de vocês, nossos filhos”, disse ela.

Nos comentários, os fãs ficaram encantados com as fotos. “Maria é a cara de José”, disse um seguidor. “Que família linda!”, afirmou outro. “Maria, uma boneca de verdade”, comentou mais um.

Mano Walter celebra o batizado da filha caçula

O cantor Mano Walter celebrou o batizado da filha caçula, Maria Clara, fruto do casamento com Débora Silva, de um jeito especial. O papai coruja exibiu um vídeo com imagens inéditas de como foi a cerimônia religiosa em uma igreja e comoveu seus fãs.

"Ontem foi um dos dias mais especiais em nossas vidas, dia em que nossa filha Maria Clara nasceu para Nosso Senhor Jesus Cristo. Que vídeo incrível, estou apaixonado por esse vídeo", disse ele na legenda.