Mano Walter e Débora Silva vão ter o segundo filho

Mano Walter será papai novamente! A esposa dele, Débora Silva, está grávida do segundo filho do casal

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 11h56

O cantor Mano Walter e a esposa, Débora Silva, vão ser pais pela segunda vez! Ela está grávida de três meses do segundo filho do casal, informou o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, nesta sexta-feira, 24.

Os dois ainda não sabem qual é o sexo do bebê e estão ansiosos para a chegada do novo integrante da família. Eles já são pais de José, de quase dois anos.

"Que Deus abençoe te muito filho/a e que você venha com muita saúde! Nós já te amamos", disse ela em um post nas redes sociais.

Homenagem de Mano Walter para a esposa

Há poucas semanas, Mano Walter fez uma declaração de amor para a esposa, Débora Silva, que completou mais um ano de vida.

"Feliz aniversário meu amor. Que Nosso Bom Deus te permita tudo de melhor nessa vida! Queria muito estar com você e José comemorando mais um ano de sua vida, mas o papai tem que trabalhar, estou longe fisicamente, mas tenha certeza que meu coração e meus pensamentos estão aí bem pertinho de vocês. Hoje, quero agradecer a Deus por me presentear com uma pessoa tão maravilhosa, eu e José temos muito orgulho de você, uma esposa maravilhosa e uma Mãe exemplar! Te amamos muito meu amor", disse ele.