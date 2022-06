Mandy Moore, estrela de This Is Us, mostra a barriga de grávida na segunda gestação

Esperando o segundo bebê, a atriz Mandy Moore compartilhou sua barriguinha de grávida

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 18h55

Nesta segunda-feira, 6, a atriz Mandy Moore (38) compartilhou em seu Instagram sua barriguinha de grávida!

A estrela da série "This Is Us" está na sua segunda gestação. Mandy deu à luz ao pequeno Gus em fevereiro do ano passado.

Em seus stories, a intérprete da personagem Rebecca em "This Is Us" mostrou a barriga de grávida e comentou: "Fiquei mais uma vez bem doente durante meu primeiro trimestre, mas feliz em estar me sentindo melhor e podendo exercitar meu corpo".

Mandy apareceu na foto com um top e calças legging combinando, das cores preta e branca. A artista tirou a foto no banheiro de casa em que seu gato aparecia ao fundo.

No último dia 3, a estrela do filme "Um Amor Para Recordar" anunciou que estava grávida pela segunda vez, e que novamente será um menino. Na postagem para revelar a nova gravidez, a atriz publicou uma foto do filho usando uma camiseta em que estava escrito: "irmão mais velho".

Confira aqui a barriga de grávida de Mandy Moore e o anúncio de sua segunda gravidez!

Mandy Moore mostrou a barriguinha de grávida - Reprodução: Instagram