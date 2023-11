Mamãe estilosa, Fernanda Paes Leme exibe barriguinha em vários looks

Grávida, Fernanda Paes Leme exibe barriguinha em vários tipos de look e esbanja estilo

A apresentadora Fernanda Paes Leme encantou ao mostrar sua barriguinha de grávida em vários tipos de look. Nesta terça-feira, 14, a mamãe de primeira viagem mostrou como já cresceu sua a bebê e chamou a atenção.

Esperando sua primeira herdeira, da relação com seu noivo, Victor Sampaio, a famosa surgiu plena e radiante em vários momentos tirando selfies no elevador. Em cada saída, a artista exibiu seu abdômen redondinho de uma maneira.

De cropped, vestido e até macaquinho, Fernanda Paes Leme esbanjou seu estilo com muito amor ao aparecer gestante. "Baby Mó já ama uma selfie no espelho", disse a famosa ao exibir os registros. Nos comentários, ela recebeu elogios. "A barriguinha", derreteram-se os fãs. "Coisa mais linda grávida", admiraram outros.

Nas últimas semanas, a apresentadora, companheira de podcast de Giovanna Ewbank, agitou as redes sociais ao mostrar uma nova foto do ultrassom de sua primeira filha. Ela está no início da gestação e foi fazer um exame de rotina do pré-natal. Ao postar a imagem, a mamãe se derreteu. "Primeira selfie da Baby Mó no ultrassom", disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Paes Leme (@fepaesleme)

Fernanda Paes Leme relembra momento traumático antes da gravidez

A atriz Fernanda Paes Leme deixou os fãs mega empolgados após anunciar que estava grávida. Isso porque a artista passou por um período traumático desde que sofreu um aborto espontâneo em 2021. O caso foi revelado no ano passado durante o podcast Mil e Uma Tretas.

"Quando a Julia me chamou para vir aqui, eu pensei: 'P*rra, será que eu vou falar sobre isso?'. Porque é uma coisa que está dentro de mim, só para mim. E para pouquíssimas pessoas que convivem comigo. Só que, ao mesmo tempo, é muito importante as pessoas saberem que tem várias histórias sobre isso, sobre esse tema, que ainda é tão difícil de você falar. Porque o aborto é uma perda invisível. É um luto que você vive, de algo que você nunca viu a cara. Nem uma peça, foto, nada, para você lamentar, o que acontece quando você perde alguém", disse ela em um trecho da conversa.