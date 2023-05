Maite Perroni anuncia nascimento da primeira filha: "Amor incondicional"

Mãe de primeira viagem, Maite Perroni celebra o nascimento da herdeira antes de voltar aos palcos com RBD

A cantora mexicana integrante da banda RBD, Maite Perroni (40) anunciou em suas redes sociais nesta terça-feira, 16, o nascimento de sua primeira filha, Lía. A pequena é fruto do relacionamento com o produtor televisivo Andrés Tovar, com quem a artista se casou em uma cerimônia intimista em outubro do ano passado.

Prestes a retornar aos palcos em uma turnê de reunião com o grupo mexicano, Maite compartilhou a novidade pelas redes sociais. A artista elegeu uma foto em que ela e o marido aparecem segurando mãozinha da pequena: "Bem-vindas, noites mal dormidas, fraldas… Junto com nosso amor incondicional!”, ela se derreteu na legenda.

Maite ainda completou: “Você é a nossa maior benção. Amamos você, Lía!”, a mais nova mamãe do pedaço se declarou para sua primeira herdeira. A cantora ainda adicionou uma cantiga de ninar com a canção 'Here Comes The Sun', dos Beatles, para anunciar a chegada da pequena em grande estilo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maite Perroni Beorlegui (@maiteperroni)

Nos comentários, alguns integrantes do RBD parabenizaram Maite: “Bem vinda bebezinha linda, te amamos!”, escreveu Anahí (39). “Uau, a sobrinha”, se derreteu Christian Chávez (39). “Muitas bênçãos com esta linda chegada! Nós te amamos muito”, escreveu a atriz Angelique Boyer, que participou de 'Rebeldes', a novela mexicana que deu origem a banda.

Maite Perroni prepara retorno ao RBD:

Com a carreira em ascensão no streaming e uma turnê mundial com a banda RBD marcada, Maite Perroni não poderia estar mais orgulhosa por tudo o que tem vivido. A estrela deu uma entrevista à CARAS México para falar sobre a nova etapa em sua vida. Ela também deu mais detalhes sobre o retorno aos palcos com a banda mexicana a partir de agosto deste ano.

"Ainda é difícil de acreditar que estamos vivendo tudo isso outra vez. É como se tivéssemos parado no tempo, porque o amor das pessoas continua tão presente e forte como antes", ela contou.