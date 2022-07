"Mais um dia de nós duas na UTI", diz Leticia Cazarré ao surgir com a filha

A mulher do ator Juliano Cazarré postou uma foto com Maria Guilhermina na UTI e desabafou

Leticia Cazarré (38) dividiu com os seguidores das redes sociais uma nova foto com a filha caçula, Maria Guilhermina.

A menina, filha do ator Juliano Cazarré (41), está internada na UTI desde o nascimento, no dia 21 de junho, e Leticia desabafou.

"Mais um dia de nós duas na UTI. Não é fácil, mas temos a força de que precisamos, graças a Deus", afirmou ele, que completou: "Ao fim de cada dia, podemos dizer, com São Paulo: 'Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé'."

Nesta última quinta-feira, 8, Leticia contou que a filha mamou pela primeira vez e agradeceu as orações os fãs. "Um dos dias mais felizes da nossa vida. Ontem, Maria Guilhermina mamou pela primeira vez, com muito sucesso! Hoje, mais uma vez, ela mamou de primeira e deu um show. A alegria da equipe ao redor é uma coisa linda de se ver, todos comemoram junto com a gente! Obrigada a todos pelas orações", escreveu ela ao mostrar uma foto com a filha em seu peito.

Maria Guilhermina nasceu com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara. Na última quarta-feira, 6, Cazarré contou que a bebê foi extubada: "Ela está indo muito bem, graças a Deus. Já foi extubada e respondeu muito bem ao procedimento. Deus há de retribuir generosamente cada oração, cada terço, cada missa que vocês ofereceram pela nossa menininha. Nossa eterna gratidão!".

Confira as publicações de Leticia Cazarré:

