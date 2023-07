Maíra Cardi sai em defesa de Virginia após críticas: ''Gente feliz não destila veneno''

Mãe coruja, influenciadora Virginia Fonseca posa com a filha caçula, Maria Flor, e ganha apoio de Maíra Cardi após ser alvo de críticas

A influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca encheu seu feed de amor neste domingo, 2, e encantou os fãs ao publicar um lindo clique com a sua filha mais nova, do casamento com o cantor Zé Felipe.

Na foto, publicada em seu perfil no Instagram, a mãe coruja de 24 anos surgiu no maior chamego com a filha caçula, Maria Flor, de apenas 8 meses. Virginia e Zé também são pais de Maria Alice, de dois anos."'Porque eu te amo, e não consigo me ver sem ser o teu amor por anos'. Te amo, minha pequena Flor!", se derreteu a influencer na postagem.

Maíra Cardi, ex de Arthur Aguiar, saiu em defesa de Virginia na web após receber críticas sobre seu corpo nos comentários de um post em que aparece de biquíni. "Mais de 43 milhões de seguidores, muitos milhões na conta bancária, casada, com dois filhos, uma família linda e tudo que ganha e tem e onde chegou dedica toda honra e glória a Deus. Educada, gentil, batalhadora, e tudo isso com 24 anos", começou Maíra.

"A grande maioria dos seres humanos não sabem quem são aos 24. Gente feliz não critica, gente feliz não destila veneno. Que Deus te abençoe e te proteja muito. Virginia, nunca pare, nem com elogios ou críticas. Todo amor do mundo para você", desejou ainda.

Recentemente, Virginia também foi acusada de dar preferência para a filha mais velha. Ela chegou a dividir opiniões ao postar um vídeo em que aparece com a caçula nos braços e provocando choro na bebê.

Confira Virginia Fonseca com a filha caçula:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia se desespera ao sofrer acidente doméstico

Que susto! Virginia Fonseca deixou os seguidores muito preocupados na noite da última quinta-feira, 29. Isso porque enquanto a influenciadora gravava vídeos para as suas redes sociais, ela acabou se descuidando e batendo com muita força a cabeça na quina do sofá de sua casa em Goiânia, Goiás.

A mãe de Maria Alice e Maria Flor, não se conteve e reclamou da dor. “Bati minha cabeça muito forte no final do story. Pqp”, escreveu ela. “Galera, eu bati minha cabeça tão forte que está doendo muito. Vou precisar tomar remédio agora", completou.