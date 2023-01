Maiára Quiderolly encanta os internautas ao mostrar a primeira foto do filho recém-nascido

Influenciadora Maiára Quiderolly encantou os seguidores ao exibir o rostinho de João Gabriel

Maiára Quiderolly (25) explodiu o fofurômetro nas redes sociais ao exibir o rostinho do filho recém-nascido pela primeira vez, nesta segunda-feira, 02. Nas imagens, João Gabriel, fruto de seu antigo relacionamento com Jô (35), ex-jogador do Corinthians, aparece dormindo plenamente em seu berço.

O bebê, que nasceu na última quarta-feira, 28, após um intenso trabalho de parto, surge na sequência de imagens usando um macacão branco de tricô e uma touca da mesma cor.

Na legenda da publicação, a mamãe coruja se derreteu: "Um príncipe lindo passando na sua telinha. Você é meu tudo, meu filho! Quantas coisas nós enfrentamos juntos até chegarmos aqui, né? Você é tão forte, tão guerreiro que não sei nem explicar! Ainda vamos passar por muitas coisas juntos. Mas vamos passar com amor, carinho e tudo o que existe de melhor nesse mundo. Te amo! João Gabriel chegou!", disse ela.

A postagem de Maiára rapidamente recebeu vários elogios. "Aeeeee lindíssimo e cheio de saúde. Você não precisa de mais nada. Curtaaaaa", disse uma fã. "Um príncipe!! Deus abençoe vocês com muita saúde!!!", escreveu outra. "A criança é a cópia do pai (mas numa versão bonita)", brincou uma seguidora. “Que bebê mais lindo", se derreteu uma fã.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE MAIÁRA QUIDEROLLY:

PARTO DE JOÃO GABRIEL

Recentemente, Maiára Quiderolly usou as redes sociais para dar mais detalhes sobre o parto de seu primeiro filho, João Gabriel. Nos stories publicados em seu Instagram, a influenciadora revelou que o trabalho de parto durou mais de 30 horas, devido a algumas complicações.

“Estou bem, João está bem. Fiquei sumida porque estou no hospital desde o dia 26. Começamos 13h. Fiquei tentando parto normal, mais de 30h tentando, mas ele não encaixou. Tivemos que ir para a cesárea. Ele nasceu hoje, dia 28”, comentou ela.