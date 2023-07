Mãe? Marina Ruy Barbosa encanta ao mostrar como seria sua filha: 'Sonho'

Atriz Marina Ruy Barbosa usa inteligência artificial para imaginar possível herdeira; veja o resultado

As edições com inteligência artificial dominaram as redes sociais dos famosos nesta semana! A atriz Marina Ruy Barbosa não ficou de fora e entrou na onda de imagens ‘fakes’, para imaginar como seria sua futura herdeira. O clique do 'bebê' causou alvoroço na web e os fãs da ruiva ficaram encantados com o resultado!

Pelo Twitter, Marina, que está solteira desde o término com o ex-deputado federal Guilherme Mussi no final do ano passado, pediu ajuda dos fãs para criar a imagem com inteligência artificial: "Como faz pra ver os filhos nesse negócio de IA?", ela perguntou. Na sequência, a ruiva compartilhou uma montagem em que aparece sozinha com um bebê no colo.

Na legenda do clique, a intérprete da vilã ‘Preciosa’, na próxima novela da Globo ‘Fuzuê’, deixou apenas algumas risadinhas, sabendo que causaria com os seguidores. Nos comentários, eles foram só elogios e incentivaram a maternidade da atriz: “Que um dia esse sonho se realize, você merece”, disse um admirador. “Que coisa linda”, escreveu outra.

Vale lembrar que em maio deste ano, a ruiva abriu o coração sobre o sonho de ser mãe em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo: "Eu tenho vontade, sim, de ser mãe. Sempre fui muito amiga da minha, por exemplo. Sou muito próxima da minha família", Marina revelou os planos para o futuro, mas ressaltou que, no momento, está focada em sua carreira.

