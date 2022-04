Mãe de três, Sabrina Petraglia reflete sobre a maternidade: "Um entra e sai de sentimentos"

Mãe de Gael, Maya e Leo, Sabrina Petraglia dividiu com os fãs uma reflexão sobre a maternidade

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 15h45

Sabrina Petraglia(39) usou as redes sociais para refletir sobre a maternidade.

A atriz, que recentemente deu à luz ao seu terceiro filho, Leo, falou sobre como tem sido seus dias ao lado do recém-nascido, Gael (2) e Maya (1), fruto de seu relacionamento com Ramón Velázquez.

"Na delícia da bagunça de domingo, que é bagunça de segunda, de terça, de todos os dias. O cansaço se mistura com eletricidade de amor, que se mistura com chororô, com pitadas de risadas e de repente chove amor aqui no peito de novo", começou ela ao exibir os pés dos herdeiros no Instagram.

Petraglia confessou que está vivendo um misto de sentimentos, mas confessou que ter os três pertinhos enche seu coração. "É um entra e sai de sentimentos, mas no fim, fica tudo assim, emboladinho, grudadinho, deitadinho, com muito suspiro, muita diversão, muita falação, muitos olhinhos, muitos pezinhos, muito cheirinho de criança, e de repente, de novo, o amor enche aqui dentro de mim. #amor #familia #mae #maede3", completou a artista.

Aniversário de 39 anos

Sabrina completou 39 anos de vida no dia 16 de abril, e para comemorar a data, ela postou fotos do parto do terceiro filho, Léo, que veio ao mundo no dia 10 deste mês, e fez uma importante reflexão.

"Completei 39 voltas ao redor do sol nesse 16 de Abril. Dizem que o mês que antecede o aniversário é o período do inferno astral quando muitas coisas desandam, não dão certo. Mas encontrei uma pessoa que me disse muito sabiamente que tudo depende de como vemos as coisas que acontecem com a gente. Quando focamos no que conquistamos e não no que deixamos de realizar, começamos um ciclo novo com leveza, esperança e reciprocidade sem fim", começou ela.

Confira: