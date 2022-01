Mãe de Josué fala que deixaria a criança voltar para a família Poncio: "Não se adaptou"

Em live, a mãe biológica de Josué afirmou que deixaria a criança voltar para Sarah Poncio

CARAS Digital Publicado em 31/01/2022, às 09h29

Neste domingo, 30, a mãe biológica de Josué (3), Myllena Costa falou sobre a possibilidade de a criança voltar para a tutela de Sarah Poncio (24).

Em live no Instagram, Myllena falou que Josué não se adaptou bem com a família biológica no Ceará: "Pelo bem estar dele, porque eu achei que ele se adaptaria aqui, mas ele não tá se adaptando. Eu deixaria sim ele voltar", contou.

"Mas como a Sarah falou, ela não queria tirar ele de mim. Pela felicidade dele eu deixaria ele voltar, porque não adiantaria eu estar feliz porque ele voltou, mas ele não tá", disse.

Myllena completou dizendo que Josué, de 3 aninhos, apresentou alguns problemas de saúde desde que chegou à sua cidade natal.

- Sarah poncio perde a guarda do filho adotivo Josué: "Estou quebrada por dentro"

A mãe biológica também reforçou que nunca quis o dinheiro da família Poncio, e que é muito grata por todo o suporte e ajuda da família: "Nunca quis o dinheiro deles, só queria um abraço de Josué. Foi tudo um mal entendido. Sou muito grata ao cuidado de Sarah e tudo que ela fez por ele. O pai dela, da mesma forma. Eu sempre reforço 'Josué, você tem duas mamães'", finalizou Myllena.

Sarah Poncio e Jonathan Couto perderam a guarda da criança no início de dezembro de 2021 para Myllena, a mãe biológica do pequeno de três anos.

- Após perder a guarda do filho, Sarah Poncio fala sobre os planos de Deus

Nas redes, o pastor Marcio Poncio expôs um áudio de Myllena e rebateu o desabafo dela: "Essa moça não regula bem, ninguém pode simplesmente dar uma criança para quem quer e retomar quando sentir vontade. Essa senhora está cometendo um crime. É uma pena, pois a Sarinha estava ajudando o menino mesmo de longe, dando moradia, auxílio, alimentação, etc", escreveu.

Em sequência, o pastor falou que já estão noticiando as autoridades sobre o caso, e se a lei permitir, eles vão cuidar de Josué: "Infelizmente estamos noticiando as autoridades competentes para que venham intervir sobre essa pobre criança. Se a lei permitir, queremos sim cuidar da criança, mas não de forma ilegal como quer a mãe", finalizou.

Mãe de Josué fala que deixaria a criança voltar para a família Poncio:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CASO FAMÍLIA (@casofamilia)