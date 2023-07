Mãe de João Gomes surpreende ao presentear a nora, Ary Mirelle: ‘Sempre aqui’

Mãe de João Gomes deixa desavenças no passado e impressiona ao apoiar a nora, Ary Mirelle, em sua primeira gravidez

A família de João Gomes está em festa com a espera pelo primeiro filho do cantor, fruto do relacionamento com a influenciadora digital Ary Mirelle. Inclusive, a mãe do rei do piseiro, Kátia Gomes, parece ter deixado as desavenças com a nora no passado e começou a apoiá-la em sua gestação, com direito a presentes e declarações pelas redes sociais!

É que antes de João anunciar seu primeiro filho com Ary, o casal passou um tempo separado. Na época, a mãe do cantor causou polêmica ao detonar a ex-namorada do filho durante sua participação em um podcast. Mas ao que tudo indica, a família superou as adversidades e a paz foi selada após a reconciliação e a chegada do herdeiro do casal.

Pelas redes sociais, Ary contou que passou a manhã inteira com febre, mas que recebeu o apoio da sogra: "Minha sogra mandou um bolo, já melhorei!", ela brincou ao mostrar o presente de Kátia, que fez questão de responder publicamente a publicação: "Meus amores, vou estar aqui sempre que precisar. Deus te abençoe", disse a mãe do astro.

Vale lembrar que Ary e João estão juntos desde dezembro do ano passado, mas precisaram dar um tempo na relação em meados de abril. Logo após a reconciliação, a influenciadora anunciou a gestação, no início de junho. Desde então, o casal está radiante com a chegada do primeiro herdeiro e a influenciadora compartilha os preparativos em suas redes sociais.

