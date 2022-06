Mãe de Cristiano Ronaldo publica foto exibindo o rostinho da neta caçula

Maria Dolores Alveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, mostro o rostinho da neta Bella Esmeralda

A mãe de Cristiano Ronaldo (37) encantou os seus seguidores ao publicar uma foto exibindo o rostinho da neta caçula Bella Esmeralda, que nasceu em abril.

Maria Dolores Aveiro arrancou elogios dos seus mais de 2,7 milhões de seguidores com o registro ao lado da pequena, filha do jogador de futebol com Georgina Rodríguez (28).

"Netinha querida da avó", escreveu ela na legenda da publicação.

Recentemente, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez aproveitaram férias em um local paradisíaco e usaram as redes sociais para compartilhar os primeiros registros em família com a filha recém-nascida, Bella Esmeralda, ao lado dos irmãos, Alana Martina (4), os gêmeos Mateo Ronaldo e Eva Maria, também de 4 anos de idade, e Cristiano Ronaldo Júnior (11).

