Mãe de Benjamin, Titi Müller relembra gravidez: ''Saudade de ser casa''

Túnel do tempo

Titi Müller aproveita o clima de TBT para resgatar registro da gravidez de Benjamin

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 15h33

Titi Müller (35) parece ter acordado nostálgica nesta quinta-feira, 30.

Aproveitando o clima de TBT, a apresentadora decidiu relembrar um momento super especial em sua vida: a gravidez de Benjamin que, hoje, está com 2 anos.

Em seu Instagram, ela publicou um registro fofíssimo no qual apareceu com seu barrigão logo após pintar a parede do quarto de seu filho.

“Um TBT de quando eu estava terminando um pulmão e a pintura de um quartinho”, brincou no começo da legenda. “Hoje bateu saudade de ser casa”, refletiu a ruiva ao final.

Os internautas curtiram muito o post da namorada de Gentil Nascimento. “No auge da beleza”, elogiou uma. “Que linda!”, comentou outra. “Toda poeta ela”, disse um terceiro.

Vale ressaltar que o bebê é fruto do antigo casamento da artista com Tomás Bertoni (28). O relacionamento dos dois chegou ao fim em agosto do ano passado.

Relembre o clique de Titi Müller durante a gravidez de Benjamin: