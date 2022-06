Luiza Possi se derrete ao celebrar o aniversário do filho mais velho, Lucca: ''O grande amor da minha vida''

Luiza Possi fez uma linda homenagem para o filho, Lucca, ao celebrar a chegada dos 3 anos do pequeno

Nesta quarta-feira, 29, a família de Luiza Possi (38) está em festa! Isso porque o filho mais velho da cantora, Lucca, está completando 3 aninhos de vida.

Para celebrar essa data super especial, a loira fez uma linda homenagem para o pequeno em suas redes sociais, publicando uma série de cliques recentes do menino, enquanto ele aparece com um look caipira, pronto para uma Festa Junina.

A mamãe babona ainda aproveitou para exibir um clique de Lucca ao lado do irmão caçula, Matteo (9 meses) e com o papai, Cris Gomes, enquanto combinavam seus looks caipiras, já que todos usavam camisas xadrez.

Na legenda, ela não se conteve e se derreteu pelo menino: "Há 3 anos, eu estava fazendo todas as manobras possíveis pra você nascer de parto normal. Às 17h41, fomos pra sala de cesárea e eu gritava DEUS, DEUS, fica aqui comigo e me ajuda a ter esse menino. E ele me ajudou. Nasceu você, o anjo da minha vida. O grande amor da minha vida. O Lucca. Te desejo só o bom da vida, toda proteção, todo amor e sorte. Mamãe te ama, Batman".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que lindo!", disse um. "Príncipe lindo!", escreveu outro. "Que ele seja sempre muito feliz.", desejou um terceiro.

