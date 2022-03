Luiza Possi encanta ao postar sequência de cliques do filho, Matteo: ''Carrossel de fofuras''

A cantora Luiza Possi explodiu o fofurômetro ao mostrar o filho caçula, Matteo, nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 16/03/2022, às 19h58

Luiza Possi(37) explodiu o fofurômetro ao compartilhar uma sequência de cliques do filho caçula, Matteo (4 meses).

Ao publicar os registros no feed do Instagram na noite desta quarta-feira, 16, a cantora se derreteu pela fofura do herdeiro.

"Não vou ficar com essa fofura só pra mim!!!! Com vocês um carrossel de fofuras do Matteo. O último vídeo eu vi umas mil vezes. Meu libriano lindo", declarou a artista na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com o post. "Ai que vida... Que coisa linda", disse uma seguidora. "Como ele é lindo, que Deus abençoe", comentou outra. "É muita fofura. Que vontade de morder", brincou uma terceira.

Recentemente, Luiza falou sobre a saudade que estava sentindo do filho, Matteo. A cantora estava trabalhando fora de casa e compartilhou um vídeo que recebeu do pequeno, em que ele aparece deitado, fazendo caras e bocas, balbuciando sons e curtindo o momento. "Um mix de emoções do Matteo! To aqui filmando e morrendo de saudade", disse ela.

Confira os cliques fofos do filho da cantora: