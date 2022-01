Luiza Possi deixa fãs babando ao postar vídeo fofo do filho caçula, Matteo: ''Que gostosura!''

Luiza Possi deixou seus fãs derretidos ao postar um vídeo fofo de seu herdeiro caçula, Matteo

CARAS Digital Publicado em 31/01/2022, às 12h25

Nesta segunda-feira, 31, Luiza Possi (37) decidiu iniciar sua semana de uma maneira fofa em suas redes sociais.

A cantora publicou um vídeo onde ela exibe o seu filho caçula, Matteo (3 meses), deitado em seu colo, todo sorridente, enquanto balbuciava e a mamãe dizia: "Fala filho, fala".

A loira não se aguentou e deixou uma declaração falando com carinho do momento na legenda: "Pra gente começar a semana com amor e emoção! Meu ruivinho de olho azul mandando um salve pra vocês! Gente só uma coisa, ainda é janeiro! Jesus amado".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que coisa mais fofa!", escreveu um. "Que gostosura!", falou outro. "Que vontade de apertar!", disse um terceiro.

Saudades do pai!

Recentemente, Luiza aproveitou o dia que seu pai, Líber Gadelha completaria 65 anos, para fazer uma homenagem a ele, após seu falecimento por conta da covid-19, em 2021.

Na ocasião, a artista lembrou de sua relação com o pai e aproveitou para se declarar para ele: "Eu tive uma relação bem intensa com meu pai. Cheia de altos e baixos. A sorte é que antes desse pesadelo, quando começou a pandemia, nós fizemos o pacto de nos falarmos todos os dias até o fim da pandemia. [...] Pai, eu vou te amar pra sempre enquanto a minha alma existir. Sei que estou conectada a você. Que falta você faz! Hoje será pra sempre o seu dia! Viva LIBER GADELHA! Viva! 25/01/2022. O primeiro aniversário sem ele, para sempre presente!".

Confira o vídeo fofo que Luiza Possi fez do filho caçula, Matteo: