Lucilene Caetano e Felipe Sertanejo anunciam que estão esperando mais um filho: ''Transbordando de alegria''

Mãe de dois, a apresentadora da Band Lucilene Caetano revelou que está grávida pela terceira vez

Lucilene Caetano e Felipe Sertanejo estão "grávidos" novamente!

O casal usou as redes sociais para anunciarem que estão esperando mais um filho e levou a alegria para os seguidores.

No perfil do Instagram, a apresentadora da Band e o lutador de UFC compartilharam fotos com o teste de gravidez e fez um pequeno ensaio fotográfico com balões e ursinhos de pelúcia.

Vale lembrar que eles já são pais de Theo e Davi.

"Sim! Estamos grávidos novamente! Deus nos escolheu para dar vida a mais um (a) presente dele para nós. E estamos transbordando de alegria com essa novidade em nossas vidas!", escreveu a mamãe coruja.

O papai também não ficou de fora ao mostrar a sua felicidade. "E mais uma vez Deus nos presenteou com essa benção! Filhos são heranças do Senhor! Theo se consagra como o mais velho e nosso pequeno Davi virará o do meio. Não poderia vir em melhor hora e sei que virá pra abençoar ainda mais o nosso lar! Obrigado Deus por tamanha bênção. Saiba que estamos recebendo esse presente com o maior amor do mundo e pronto pra sermos o melhor pai e a melhor mãe pra esse serzinho. Nos capacite e abencoe a chegada dessa ou desse pequeno. Vem meu pequeno bebê, sua família está pronta pra te receber e te amar por toda vida", declarou.

