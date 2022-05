Lucas Lucco mostra fotos do dia ao lado do filho, Luca, e encanta os fãs: ''Lindos''

O cantor Lucas Lucco curtiu um dia inteiro com o filho e dividiu algumas fotos nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 18/05/2022, às 13h36

Lucas Lucco (31) explodiu o fofurômetro mais uma vez ao compartilhar cliques com o filho, Luca, fruto do seu antigo relacionamento com Lorena Carvalho (27).

No perfil do Instagram, o papai coruja mostrou como foi passar um dia inteirinho ao lado do herdeiro e encantou os fãs.

Nas imagens, os dois aparecem assistindo desenho e tirando soneca. "Nosso dia hoje kkkk", brincou o cantor na legenda.

Os admiradores se derreteram com os registros. "Que fofura", "Meu deus ele está enorme", "Que criança mais linda", "Tomara que eu exploda de amor por vocês", dispararam.

Vale ressaltar que Lucas Lucco e Lorena Carvalho anunciaram o fim do casamento em março de 2022.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE LUCAS LUCCO