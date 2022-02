Lucas Lucco faz dancinha para conseguir colocar o filho para dormir e diverte a web

O cantor Lucas Lucco arrancou gargalhadas dos seguidores ao fazer uma dancinha com o filho, Luca

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 12h49

Lucas Lucco (30) divertiu os seus seguidores ao mostrar um dos seus truques para fazer o filho, Luca, dormir.

No perfil do Instagram, o cantor compartilhou um vídeo fazendo uma dancinha do TikTok ao som de Malvada, do cantor Zé Felipe (23), e arrancou risadas dos seguidores. Nas imagens, ele aparece no quarto do herdeiro durante a noite.

"Cadê a geração que vai ser assim? Kakakakakak", brincou o artista na legenda da publicação.

A esposa de Lucas, Lorena Carvalho (27), concordou com a técnica do marido: "Kkkkkkkk bem isso", disse ela nos comentários.

E claro que os admiradores também se divertiram: "SENSACIONAL", "Não aguento", "Tu não existe", "O Lucas no off é desse jeito", dispararam.

CONFIRA O VÍDEO HILÁRIO DE LUCAS LUCCO