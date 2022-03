Lucas Lucco divide cliques encantadores com o filho e derrete a web: ''Amor demais''

O filho de Lucas Lucco explodiu o fofurômetro ao aparecer nas redes sociais do pai

CARAS Digital Publicado em 15/03/2022, às 12h24

Lucas Lucco (30) derreteu o coração dos seus seguidores ao dividir registros com o filho, Luca, fruto do seu relacionamento com Lorena Carvalho (27).

No perfil do Instagram, o cantor compartilhou fotos antigas com o herdeiro e arrancou elogios do internautas.

Nas imagens, o papai coruja se diverte ao lado do pequeno, que logo irá completar um ano de vida.

"Coisa mais linda do mundo", declarou uma fã; "O Luca é muito fofo", elogiou outra; "Momento pai babão passando no feed de geral", brincou uma terceira.

Recentemente, Lucas Lucco passou por um susto ao sofrer uma queda em casa.

CONFIRA AS FOTOS DE LUCAS LUCCO COM LUCA

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Lucco (@lucaslucco)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Lucco (@lucaslucco)