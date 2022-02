Luan Santana comparece à festinha de aniversário da afilhada e encanta fãs

Com declaração especial, Luan Santana exibe registros carinhosos no aniversário de Sophie nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 12h30

Nesta terça-feira, 22, Luan Santana (30) explodiu o fofurômetro ao exibir alguns registros da festinha de aniversário da afilhada, Sophie.

Com tema inspirado no filme Frozen, a pequena ganhou uma decoração incrível e muito amor do padrinho e sua namorada, Izabela Cunha (25).

“Nossa princesa entrou num mundo mágico e congelado ontem! Que você sempre veja o lado puro da vida, meu amor”, escreveu ele na legenda do post.

Pelos comentários, os fãs se derreteram. “Amei demais”, disse um. “Lindos”, elogiou outro. “Coisinha mais fofa”, declarou mais um.

Recentemente, o galã e sua amada aproveitaram uma viagem para lá de romântica pelas praias do Caribe e fizeram sucesso na web.