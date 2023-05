Lua Di Felice, filha de Viih Tube ganha estrela com seu nome

Para combinar com seu nome, a pequena Lua ganhou mais um astro para chamar de seu

Viih Tube (22) compartilhou com os seus seguidores um presente pra lá de inusitado que sua filha recebeu nesta quinta-feira, 18. Em seus stories, a influenciadora mostrou detalhes do kit que deu o nome de Lua di Felice a uma estrela.

A influencer contou até mesmo que o signo de áries da pequena foi incluído no combo estrelado, além das exatas coordenadas geográficas do astro no céu. Lua ainda ganhou uma pasta com diversas informações sobre sua estrela, que pode ser encontrada por meio de um aplicativo.

Viih revelou também que mesmo com pouquíssimos dias criaram uma linha de produtos para bebês em homenagem a ela, que já faturou R$ 2 milhões.

"Gente, eu ainda não estou acreditando. Parece que é mentira. Eu acreditava na marca, mas também estava com muito medo. O Eli que está cuidando de tudo, e eu não sabia ainda o número de faturamento completo", revelou a mamãe de primeira viagem sobre o novo empreendimento.

EXPERIÊNCIAS DA MATERNIDADE

A youtuber está usando as redes sociais para compartilhar suas experiências na nova fase da vida: a maternidade! Nesta quarta-feira, 17, a mamãe de primeira viagem mostrou seu cantinho de amamentação.

A mãe da pequena Lua Di Felice, que completou um mês de vida no último dia 09, fruto do relacionamento com o também ex-BBB Eliezer (33), publicou um vídeo exibindo os detalhes da hora de dar de mamar para a bebê e deu algumas dicas para as seguidoras mamães.

"Você vai ficar muitas horas do dia amamentando, o conforto nesse momento ajuda muito, até porque você bem posicionada facilita tudo! Só não sei se a longo prazo vou conseguir manter kkkk", escreveu Viih Tube na legenda.