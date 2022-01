Lorena Improta mostra a filha, Liz, fantasiada de 'Miss Simpatia': ''Para comemorar seus 4 meses''

Lorena Improta preparou uma festa temática para comemorar os quatro meses da filha, Liz

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 21h34

Alerta fofura! A filha de Lorena Improta(28) e Léo Santana(33) completou quatro meses nesta quarta-feira, 26.

Para comemorar a data especial, a dançarina preparou uma festa temática e mostrou Liz fantasiada de 'Miss Simpatia.

Ao compartilhar os registros no feed do Instagram, Lore se derreteu pela bebê. "Nossa MISS SIMPATIA bem lindona para comemorar seus 4 meses. Conhecem neném mais sorridente que essa?", escreveu ela na legenda do post.

Os seguidores ficaram encantados com os cliques. "Princesa mais linda, meu Deus", disse uma internauta. "Coisa linda. Que Deus abençoe eternamente", comentou outra. "Que princesa perfeita", falou uma fã.

Mais cedo, Léo Santana também comemorou o mesversário de Liz. "4 meses do AMOR DA MINHA VIDA. Riqueza!", declarou o cantor.

Confira as fotos da filha de Lorena Improta: