Lorena Improta comemora os 10 meses da filha com festa temática: "Nunca perca esse sorriso"

A filha de Lorena Improta e Léo Santana completou 10 meses de vida, e os papais corujas comemoraram a data com uma festa em casa

Liz, a filha de Lorena Improta(28) e Léo Santana(34), completou 10 meses de vida nesta terça-feira, 26, e ganhou uma festa temática dos papais corujas para comemorar a data especial.

Em seu perfil no Instagram, a dançarina compartilhou algumas fotos da festinha intimista, que estava decorada com o tema 'Emojis'. No registro é possível ver o bolo enfeitado com vários tipos de emojis, além de balões e o número 10.

A menina também surgiu usando um vestido uma tiara estampada com o tema, e a mamãe coruja se derreteu por ele. "Se ela representa tantos emojis, porque não comemorar os 10 meses com eles?", começou Lore.

Em seguida, ela deixou uma linda mensagem para Liz. "Que Deus te abençoe sempre minha filha e que você nunca perca esse sorriso que ilumina nossas vidas todos os dias", completou a artista na legenda da publicação.

Mais cedo, Léo encantou os fãs ao compartilhar um vídeo ao lado da herdeira. Na gravação, a menina demonstra uma forma diferente de fazer carinho no pai. Após o artista encostar a cabeça no colo da pequena, ela lhe deu um tapinha e em seguida fez carinho em seu rosto. "Deu uma tapa no papai e depois ficou tapeando óia", brincou o cantor.

