Lorena Carvalho se derrete ao publicar foto do filho, Luca, com um lindo sorriso: ''A gargalhada mais gostosa e sincera do mundo!''

Lorena Carvalho usou suas redes sociais para exibir uma foto encantadora que fez do filho, Luca, dando um lindo sorriso

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 18h00

Nesta quarta-feira, 24, Lorena Carvalho (29) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento encantador que flagrou do filho, Luca (1). A influenciadora publicou uma foto do pequeno onde ele aparece dando um lindo sorriso para as câmeras e não aguentou, se derretendo pelo herdeiro na legenda.

Na imagem, o menino aparece usando uma camiseta vermelha, mostrando os seus poucos dentinhos, enquanto esbanjava sua beleza com seus lindos olhos azuis.

Na legenda, ele escreveu: "A gargalhada mais gostosa e sincera do mundo!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Bebê mais fofo!", disse um. "Quanta lindeza!", falou outro. "Que homenzinho lindo!", escreveu um terceiro.

Confira a foto encantadora que Lorena Carvalho fez do filho, Luca, dando um lindo sorriso:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lorena Carvalho (@lorenacarvalhod)

Filho de Lorena Carvalho surge brincado com a mãe em linda sequência de fotos

Recentemente, Lorena Carvalho encantou os internautas ao compartilhar um momento descontraído que viveu ao lado de Luca. "Pedacinho meu", escreveu a lora na legenda do post em questão.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!