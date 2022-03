Lorena Carvalho publica fotos com o filho, Luca, e se declara: ''Meu eterno companheiro''

A influenciadora Lorena Carvalho postou uma sequência de cliques com o filho e recebeu um comentário do ex-marido, Lucas Lucco

CARAS Digital Publicado em 30/03/2022, às 14h06

Lorena Carvalho (29) atualizou as suas redes sociais com uma declaração de amor para o filho, Luca (1).

Após o anúncio do fim do relacionamento com Lucas Lucco (30), a influenciadora digital compartilhou uma sequência de cliques com o herdeiro e ainda recebeu um comentário do cantor.

Nas imagens, a mamãe coruja aparece se divertindo com o herdeiro em uma feira.

"Meu eterno companheiro", escreveu ela na legenda da publicação. Nos comentários, o artista disparou: "Hahahahha q lindos", disse ele.

Os admiradores também não perderam tempo e comentaram. "O único amor que não se rompe", "Os amores vão e veem, já esse é para a vida toda sem dúvida alguma", "A melhor companhia sempre", disseram.

CONFIRA AS FOTOS DE LORENA CARVALHO COM LUCA