Lore Improta pega voo para ver a filha e compartilha reencontro fofo

Influenciadora Lorena Improta dormiu menos de três horas para chegar rápido em Salvador e ver a filha, Liz

CARAS Digital Publicado em 14/10/2022, às 14h39

A influenciadora digital Lore Improta (29) já retornou a Salvador, na Bahia, após ter marcado presença em uma festa de Halloween que aconteceu na noite desta quinta-feira, 13, em São Paulo (capital). A esposa de Léo Santana (34) não dormiu nem três horas para pegar o voo cedo e matar a saudade da filha Liz (01).

Lore Improta compartilhou um momento fofo em seu Instagram reencontrando a filha nesta sexta-feira, 14, em casa. Ela inclusive revelou que faz de tudo para ficar o menor tempo possível longe dela.

"Por que pegar um voo tão cedo? Para matar a saudade. Mamãe vem de madrugada se for preciso para ficar juntinho com você", falou.

Em seguida, Lore mostrou Liz andando pela casa, falando "bom dia" e dando um abraço apertado na mamãe. "O melhor 'bom dia' de todos.", disse a influenciadora.

Lore improta vai correndo pra casa para matar a saudade de Liz. Foto: Reprodução/Instagram

Relacionamento de Lore Improta e Leo Santana

Em 2010, Lore Improta fazia parte das produções do 'Fit Dance', empresa que produzia as coreografias para Léo. A troca de olhares aconteceu durante um ensaio e logo ele ficou encantado com a dançarina.

O cantor conseguiu o número de Lore e tomou coragem para chamá-la para um encontro. Porém, a resposta foi um "não". A dançarina estava no início de um relacionamento que duraria cerca de quatro anos.

Após terminar o antigo relacionamento, Lore e Léo finalmente se encontraram e ficaram pela primeira vez.

Em fevereiro de 2017, eles assumiram publicamente o namoro. A conexão de anos teria encontrado finalmente o momento ideal para ser concretizada.

Seis meses após assumir o relacionamento para o público, o cantor resolveu pedir Lore em noivado e durante a pandemia, se casaram.

Com apenas um mês de casados, Lorena e Leo anunciaram nas redes sociais que a família iria aumentar. A dançarina estava grávida de Liz, primeira filha do casal.