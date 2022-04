Lore Improta faz festinha temática da Viradouro para celebrar mesversário da filha, Liz: ''Não podíamos comemorar de outra forma''

Lore Improta fez uma festinha especial com temática da Viradouro para celebrar a chegada do sétimo mês da filha, Liz

Nesta terça-feira, 26, Lore Improta (28) fez uma festinha mais que especial para celebrar a chegada do sétimo mês de vida da filha, Liz.

A dançarina aproveitou o clima de Carnaval e fez um bolinho com a temática da escola de samba Viradouro, onde ela é musa.

A artista então fez vários registros da pequena ao lado do bolo temático, enquanto ela usava um body com o símbolo da agremiação carioca, combinando com uma sainha dourada cheia de paetês.

Lore ainda surgiu sorridente ao lado da herdeira e do marido, Léo Santana (34), mostrando a alegria da família durante a comemoração.

Na legenda, a mamãe babona se derreteu: "Oi PEXUAL! Hoje completo 7 meses e minha mãe me falou que sou a MUSINHA da Viradouro já que ela é uma das MUSAS e não podíamos comemorar de outra forma, porque minha mamãe vai desfilar dia 30 para comemorar o pódio do Carnaval Carioca de 2022. Qual nota essa MUSINHA merece gente?"

Léo Também não perdeu tempo e deixou seu comentário: "A musa das musas môdeuzin. Eu amo vocês".

Encantados, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que coisa linda!", disse um. "Que musinha linda", falou outro. "Que riqueza!", escreveu um terceiro.

