Lore Improta explode o fofurômetro ao exibir cliques da filha, Liz, vestida de coelhinha: ''Morro de amores!''

Lore Improta mostrou toda a fofura de sua filha, Liz, vestida de coelhinha em um ensaio temático de Páscoa

CARAS Digital Publicado em 17/04/2022, às 19h11

Neste domingo, 17, Lore Improta (28) decidiu aproveitar a Páscoa para fazer uma sessão fotográfica temática da filha, Liz (6 meses) e explodiu o fofurômetro da web.

A dançarina publicou uma série de cliques onde a pequena aparece toda sorridente, em meio a um cenário cheio de coelhinhos de pelúcia, fantasiada com uma linda fantasia de coelhinho da Páscoa, com direito a muito tule e orelhinhas.

Na legenda, a mamãe babona se derreteu pela herdeira: "Oi PEXUAL! Passando pra avisar que já estou melhor e minha mamãe aproveitou e fez umas fotinhas pra desejar uma FELIZ PÁSCOA para todos vocês"

Encantados, os seguidores da artista rapidamente passaram a comentar no post: "Que princesa!", disse um. "Morro de amores!", se derreteu outro. "Ah gente! Que fofura!", escreveu um terceiro. "Muito linda!", falou ainda um quarto.

Muito brilho na Sapucaí!

Recentemente, Lore brilhou muito no último ensaio técnico da Viradouro na Sapucaí. A musa da escola apostou em um look brilhante com shorts jeans.

Além dela, Erika Januza (36), rainha de bateria da agremiação, também arrasou no samba no pé, usando um figurino dourado.

Confira os cliques fofos de Liz, filha de Lore Improta, fantasiada de coelhinha na Páscoa: