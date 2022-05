Lore Improta curte passeio no Rio de Janeiro com a mãe e a filha: ''Pessoas que eu mais amo''

Lore Improta se mudou para o Rio de Janeiro com a família durante as gravações da Dança dos Famosos

Lore Improta (28) derreteu o coração dos seguidores ao fazer uma declaração para a mãe e a filha, Liz, através das redes sociais.

Morando no Rio de Janeiro para as gravações da Dança dos Famosos, a dançarina aproveitou o final de tarde para fazer um passeio com a dupla e, claro, deixar o momento registrado.

Nas imagens, a esposa de Léo Santana se encanta com a fofura da herdeira e se maravilha com a paisagem do local.

"Vocês sabem o quanto eu valorizo os momentos em família, né?! E essa temporada aqui no Rio, tá sendo incrível, porque graças à Deus, consegui trazer meus amores comigo. Poder atravessar a rua e caminhar com uma vista dessas com as pessoas que a mais amo, depois de um dia inteiro de trabalho, realmente não tem preço. Eu sou só gratidão", escreveu ela na legenda da publicação.

Os admiradores não deixaram de comentar. "Muito gostosa essa boneca", "Muito amor", "Cada dia mais apaixonada nessa criança", "Não tenho maturidade nenhuma", disseram.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE LORE IMPROTA