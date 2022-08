Leticia Cazarré mostra primeiro passeio com a filha após alta hospitalar: ''Vou chorar''

Leticia Cazarré, esposa de Juliano Cazarré, compartilhou imagens do primeiro passeio com Maria Guilhermina após a alta do hospital

CARAS Digital Publicado em 02/08/2022, às 14h21

Leticia Cazarré (38) se emocionou ao fazer o primeiro passeio na rua com a filha, Maria Guilhermina, após a alta hospitalar. A caçula ficou na UTI por mais de um mês após passar por uma cirurgia no coração.

Pelos Stories do Instagram, a esposa do ator Juliano Cazarré (41) compartilhou vários registros fofíssimos da herdeira. "Primeiro passeio na rua, acho que vou chorar", escreveu ela.

Em seguida, Leticia mostrou o destino das duas: uma missa. Dentro da igreja, a mamãe publicou mais fotinhos da herdeira e se derreteu com o momento.

A bebê Maria Guilhermina de Guadalupe, que nasceu no dia 21 de junho com uma cardiopatia rara, a Anomalia de Ebstein, precisou passar por uma cirurgia delicada no coração logo após seu nascimento e estava internada em São Paulo desde então.

Vale lembrar que Leticia e Juliano também são pais de Vicente (11), Inácio (9), Gaspar (3) e Maria Madalena (1).

JULIANO CAZARRÉ E LETICIA CAZARRÉ CELEBRAM ALTA HOSPITALAR DA FILHA

A esposa do ator Juliano Cazarré, de Pantanal, revelou que a filha caçula do casal teve alta do hospital após mais de um mês internada. Na segunda-feira, 01, Leticia Cazarré contou nos Stories de seu Instagram que a quinta herdeira com o intérprete do peão Alcides na novela das nove, a pequena Maria Guilhermina de Guadalupe, que nasceu no dia 21 de junho com uma cardiopatia rara, a Anomalia de Ebstein, deixou o hospital.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!