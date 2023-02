Letícia Cazarré mostra detalhes do 'quarto de UTI' montado em casa: “Podemos cuidar da nossa pequena!”

Em casa, Letícia Cazarré mostra 'quarto de UTI' adaptado para cuidar de Maria Guilhermina

No início da tarde desta segunda-feira, 06, a bióloga e jornalista Letícia Cazarré (38) mostrou para os fãs alguns detalhes do 'quarto de UTI' que ela e o marido, o ator Juliano Cazarré (42) montaram em seu lar para receber a pequena Maria Guilhermina, de apenas 07 meses de vida.

Pelos Stories do Instagram, a mamãe coruja mostrou detalhes do quarto equipado com a aparelhagem necessária para dar suporte a continuidade do tratamento da herdeira.

"O trabalho que dá para montar um home care! Mas graças a Deus podemos cuidar da nossa pequena em casa", falou ela, se referindo a dificuldade de montar um ‘hospital’ no quartinho de Maria.

Nas imagens, também é possível notar alguns itens que se tornaram essenciais na rotina da bebê, como: a babá eletrônica, geladeira para os remédios, relógio para saber a hora certa e um medidor de temperatura do ambiente.

"Bem melhor", escreveu Letícia, ao mostrar os fios dos aparelhos todos organizados em seus devidos lugares.

Vale lembrar que além da caçula, Letícia e Juliano Cazarré também são papais de Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena.

Recentemente, Juliano Cazarré compartilhou um clique muito especial em suas redes sociais. Através de seu perfil no Instagram, Cazarré fez uma linda declaração para a família.

"Eu, o Vicente e o Inácio seguimos em viagem por mais uns poucos dias. A saudade já está tão grande. Que vontade de apertar o Gaspar bagunceiro. De pegar no colo a Madalena Fofucha. De cuidar da Guilhermina Coração Gigante. E de beijar o meu amor. Estamos voltando meu amor. Obrigado por ter cuidado de tudo tão bem nesses dias. Te amo e te admiro muito. Até daqui a pouquinho", escreveu.