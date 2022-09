Letícia Cazarré fala sobre cirurgia de filha

A esposa de Juliano Cazarré, Letícia Cazarré, deu novas notícias sobre a cirurgia de sua filha Maria Guilhermina

Nesta terça-feira, 27, a bióloga Letícia Cazarré (38) foi às suas redes sociais para dar notícias sobre a cirurgia que sua filha, Maria Guilhermina, teve que passar. A bebê, fruto de seu relacionamento com o ator Juliano Cazarré (41), ainda está na UTI, mas teve sucesso na cirurgia.

Em seus stories do Instagram, Letícia disse: “Ela está bem! A cirurgia foi um sucesso, graças a Deus e aos melhores médicos do Brasil”, feliz com a situação positiva da filha. “Ainda não entrei na UTI de volta, mas já vi a Maria Guilhermina saindo do centro cirúrgico e conversei com os cirurgiões. Vai dar tudo certo”, completou.

Na foto publicada, ela aparece segurando um terço. Veja:

Letícia Cazarré compartilha notícias sobre sua filha - Créditos: Reprodução / Instagram

Letícia Cazarré conta sobre internação da filha

Em um texto publicado em suas redes sociais, Letícia Cazarré disse: "Quando vejo o esforço que minha pequena tem que fazer para vencer cada batalha, penso no quanto a gente reclama e se acomoda a todo momento. Faz uma semana que resolvi não usar mais o elevador. São 120 degraus, várias vezes ao dia, para chegar até ela mais forte a cada dia".

A anomalia de Ebstein, condição rara no coração que Maria Guilhermina tem, é uma cardiopatia congênita, que é quando o bebê já nasce com a condição, afetando a válvula tricúspide. Uma cardiopatia rara, que afeta somente um bebê a cada 10 mil.