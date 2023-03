Leticia Cazarré compartilha clique de Maria Guilhermina sorrindo e seguidores se derretem

FOFÍSSIMA! Leticia Cazarré compartilha clique de Maria Guilhermina sorrindo no hospital e fãs se encantam; veja

Neste domingo, 26, Leticia Cazarré derreteu seus seguidores ao compartilhar alguns registros de sua neném, Maria Guilhermina, de nove meses. A cada clique, a bebê está sendo o centro das atenções nas redes sociais da mamãe coruja.

Em uma das fotos que a jornalista postou em seus Stories, Maria Guilhermina aparece toda sorridente no hospital. A pequena voltou a ser internada para trocar a cânula de traqueostomia por um boton na barriga.

A criança é fruto do relacionamento da atriz com o ator Juliano Cazarré (42). A bebê nasceu com uma cardiopatia congênita rara, e em razão disso, ela precisou passar ainda nos primeiros meses de vida por diversos procedimentos cirúrgicos.

Vale lembrar que além da caçula, Letícia e Juliano Cazarré também são papais de Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena.

VEJA O STORY DE LETICIA CAZARRE:

Foto: Reprodução/Instagram

Esposa de Juliano Cazarré desabafa sobre internação da filha: 'Infecção, convulsão'

Leticia Cazarré compartilhou nas redes sociais um relato do que viveu ao lado da filha caçula, Maria Guilhermina, durante a terceira internação da menina.

"Dez dias de internação. Até aqui, teve: muitas preocupações, muitas noites sem dormir, muita oração, muitos exames, nebulizações, remédios, visitas médicas de muitas especialidades, muitas injeções, teve desidratação, infecção, convulsão… mas teve também muito chamego e agora, finalmente, muitos sorrisos!", disse ela.

E completou: "A intensidade de tudo é grande, e no meio disso ainda teve comemoração de 9 meses, uma grande vitória! Maria Guilhermina está bem melhor, graças a Deus, e em breve a gente vai poder levá-la para casa de novo. Obrigada pelas orações e missas, meus queridos, vocês não fazem ideia do quanto nós devemos à fé de vocês. Beijos da família Cazarré".