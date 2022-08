Leticia Cazarré comemora 2 meses da filha caçula com homenagem à médica

A esposa de Juliano Cazarré, Leticia Cazarré, emocionou ao fazer uma homenagem à médica que está ajudando no tratamento da filha caçula

CARAS Digital Publicado em 22/08/2022, às 12h28

No último domingo, 21, a filha caçula de Leticia Cazarré (38) e Juliano Cazarré (41) completou 2 meses de vida. A mãe da pequena, que nasceu com uma doença no coração, celebrou a data especial com uma homenagem para a médica que fez o diagnóstico da herdeira.

No perfil do Instagram, a mãe coruja compartilhou uma foto com a profissional e uma outra mãe com o seu bebê, que também possui um problema no coração.

"Neste dia 21 de agosto, nossa Maria Guilhermina de Guadalupe completa seus primeiros dois meses. Hoje ela continua se recuperando da segunda cirurgia, e podemos celebrar sua vida graças mais uma vez à equipe que não mede esforços e se entrega totalmente à missão de salvar esses pequeninos, dia e noite. Todos os médicos que cuidam dela são especiais pra nós", disse ela.

Leticia seguiu o texto com um agradecimento especial. "Mas hoje quero deixar uma homenagem à minha querida @lilianlopesecokid que fez o diagnóstico preciso antes e após o nascimento, e que na semana passada, em mais um exame, nos ajudou a perceber que era hora de cuidar de novo desse coração especial".

E concluiu: "Tiramos essa foto logo depois do exame, junto com o amiguinho Francisco, que também tem um coração especial. Obrigada Dra Lilian e cada um dos nossos médicos muito amados pela família Cazarré e por tantas outras!", finalizou ela.

Maria Guilhermina de Guadalupe nasceu no dia 21 de junho com uma cardiopatia rara, a Anomalia de Ebstein, e precisou realizar cirurgia no coração logo após o nascimento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Cazarré (@leticiacazarre)

MARIA GUILHERMINA PASSA POR NOVA CIRURGIA

O ator Juliano Cazarré revelou que a filha caçula, Maria Guilhermina, precisou passar por uma nova cirurgia no hospital. A menina estava internada na UTI Neonatal quando teve uma intercorrência e precisou ser operada. Neste domingo, 14, ele contou que a herdeira está bem e se recuperando.

Juliano contou sobre a cirurgia de emergência da caçula ao contar que os planos para o Dia dos Pais mudaram. "Trouxe os mais velhos de carro para São Paulo, para passarmos todos juntos o dia dos pais e o aniversário do Inácio, que é hoje. Mas quis o bom Deus, em seus insondáveis desígnios, que as coisas se dessem de modo diferente. Maria Guilhermina apresentou intercorrências ontem e acabou precisando de uma cirurgia de emergência nesta madrugada", disse ele.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!