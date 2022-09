Leticia Cazarré celebra 3 meses de vida da filha, Maria Guilhermina: ''Transformou nossas vidas''

A esposa de Juliano Cazarré compartilhou uma declaração para a filha caçula, Maria Guilhermina, que nasceu com uma condição rara no coração

Nesta quarta-feira, 21, Maria Guilhermina, filha de Leticia (38) e Juliano Cazarré (41) está completando três meses de vida! E claro que a mamãe coruja compartilhou uma declaração para a herdeira através das redes sociais.

Leticia publicou um vídeo mostrando alguns produtos personalizados que fez para a caçula da família. A bebê nasceu com uma condição rara no coração, Anomalia de Ebstein.

"Três meses da nossa pequena gigante! Maria Guilhermina de Guadalupe, nós te amamos tanto! Um dia você vai entender o quanto transformou as nossas vidas e os corações de muitas e muitas pessoas. Parabéns!", declarou ela.

"E para dividir um pouquinho da gratidão que sentimos, mandei fazer esses cartões especiais de coração com a minha marca de papelaria e customizados preferida, a @weartpersonalizado. Eles que estiveram comigo nos momentos mais especiais, agora voltam a comemorar mais uma vez ao lado da nossa família", completou.

Por fim, Leticia falou sobre os acessórios de viagens que Maria Guilhermina e Maria Madalena ganharam. "E ainda me ajudam a sonhar, com esses acessórios de viagem personalizados pra Maria Madalena e Maria Guilhermina, as irmãs que, se Deus quiser, ainda vão viajar muito juntas nessa vida!", concluiu ela.

