Letícia Cazarré atualiza estado de saúde da filha internada: "Bem melhor"

Letícia Cazarré filmou a pequena, que fez uma cirurgia recentemente, e compartilhou vídeo do café 'na poltrona'

Letícia Cazarré (38) atualizou seus seguidores nas redes sociais sobre o estado de saúde da filha, Maria Guilhermina, de seis meses de idade, fruto de seu casamento com o ator Juliano Cazarré (42).

A menina, que nasceu com Anomalia de Ebstein, uma doença rara no coração, segue internada em um hospital do Rio de Janeiro e já passou por alguns procedimentos cirúrgicos.

"Depois de uma virada de ano emocionante na UTI (à la Maria Guilhermina), hoje esse docinho acordou bem melhor", contou Letícia nesta quarta-feira, 04.

Antes, Letícia mostrou sua refeição no hospital. "Vamos de café da manhã na 'cama' (poltrona)", brincou ela, exibindo a filha deitada no berço.

Maria Guilhermina, recebeu, durante o Natal, a visita dos irmãos: Vicente (12), Inácio (09), Gaspar (03) e Maria Madalena (01).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Cazarré (@leticiacazarre)

Entenda condição rara de filha de Juliano Cazarré

Maria Guilhermina tem uma doença congênita. Descoberta pela primeira vez em 1866, a condição está ligada a malformação do coração, estando presente desde o nascimento, e afeta um a cada 10 mil bebês.

A condição acontece quando a valva tricúspide, responsável por impedir que o sangue não oxigenado retorne seu trajeto, está na posição errada no coração e não funciona corretamente. Além disso, as válvulas cardíacas também estão malformadas.

Como resultado, o sangue pode vazar pela valva, fazendo com que o coração seja menos eficiente, o que causa insuficiência cardíaca. Alguns pacientes podem ter a valva ligeiramente anormal, tendo sintomas mais leves. Outros, no entanto, podem ter um vazamento maior.

A anomalia pode ser diagnosticada no ultrassom, antes do nascimento do bebê, ou no nascimento, porque a pele pode ficar azulada e o coração fazer batimentos incomuns. Outros exames que podem ser feitos são o ecocardiograma (um ultrassom do coração) e uma radiografia do tórax.