Leticia Cazarré atualiza estado de saúde da filha após cirurgia e agradece mensagens de apoio

Maria Guilhermina, filha de Leticia e Juliano Cazarré, nasceu com um problema raro no coração, e completou 4 meses nesta sexta-feira, 21

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 19h21

Leticia Cazarré (38) usou as redes sociais para atualizar os fãs sobre o quadro de saúde da filha, Maria Guilhermina, que completou quatro meses nesta sexta-feira, 21.

A menina, fruto de seu relacionamento com o ator Juliano Cazarré (42), nasceu com um raro problema no coração, chamado Anomalia de Ebstein, e precisou passar por uma traqueostomia. Ela já passou por quatro cirurgia e está internada no Hospital Beneficência Portuguesa.

Através dos Stories do Instagram, Leticia postou um novo clique da filha e contou que Maria Guilhermina está se recuperando bem. Além disso, ela também agradeceu as mensagens de apoio que está recebendo. "Obrigada pelas orações, pessoal! Maria Guilhermina está bem e se recuperando da cirurgia", escreveu ela.

Em outra publicação, a mulher de Juliano, que interpretou recentemente o Alcides na novela Pantanal, da Globo, comemorou o mesversário da herdeira. "4 meses hoje! Parabéns, minha princesa de Guadalupe!", celebrou a mamãe.

Nesta última quarta-feira, 19, Leticia falou sobre a cirurgia que Maria Guilhermina iria realizar. "[...] Amanhã será um dia de novos desafios, nossa pequena vai passar por uma traqueostomia, mas tenho certeza de que vai vencer, como fez até hoje. Obrigada, amigos e amigas pelas orações. Peço que continuem firmes pedindo não só por ela, mas por todas as crianças que precisam recuperar a saúde. Como diriam os santos, "Rezai e fazei rezar"! Beijo grande da família Cazarré", disse ela na ocasião.

Vale lembrar que Leticia e Juliano também são pais de Vicente, que está com 12 anos, Inácio, de 9, Gaspar, de 3, e Maria Madalena, de 1.

Confira as publicações:

Leticia Cazarré agradece mensagens após cirurgia da filha - Reprodução/Instagram

Leticia Cazarré comemora os quatro meses da filha - Reprodução/Instagram

